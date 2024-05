Federica Pellegrini saluta per sempre il suo gatto

Federica Pellegrini, prima volta in piscina per la piccola Matilde - Federica pellegrini, prima volta in piscina per la piccola Matilde - Ecco perché Federica pellegrini ha voluto immortalare il momento e condividerlo ... Esattamente come tante altre mamme, anche la ex campionessa ha voluto iniziare a portare la sua piccola in piscina ...

La campionessa ha pubblicato sul suo Instagram lo scatto insieme alla figlia - La campionessa ha pubblicato sul suo Instagram lo scatto insieme alla figlia - Per la figlia di Federica pellegrini Matilde primo bagno in piscina a soli 4 mesi di vita: ecco la foto con i sorrisoni della piccola in acqua e cloro.

"L'acqua è il suo elemento": Federica Pellegrini nuota per la prima volta con la figlia Matilde - "L'acqua è il suo elemento": Federica pellegrini nuota per la prima volta con la figlia Matilde - Dopo un parto in acqua sognato per mesi e mai arrivato, Federica pellegrini appena ha potuto ha portato la sua piccola Matilde, di soli 4 mesi, in piscina. Il ...