Lukaku sul mercato - Napoli interessato | per quanto lo vende il Chelsea

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilguarda in casa delper il dopo Osimhen. Aurelio De Laurentiis mette gli occhi su Romelu. Il tema centravanti sarà di certo una delle questioni più bollenti che coinvolgerà a breve il mondoin estate. Salvo particolari ripensamenti, la società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis dirà addio a Victor Osimhen, cercando di monetizzare il più possibile dalla sua cessione per finanziare quello che sarà il prossimopartenopeo. Nonostante una stagione avulsa, sul centravanti nigeriano ci sarebbero gli occhi di molti top club europei. Tra le principali pretendenti per Victor Osimhen dovrebbe esserci il Paris Saint-Germain, società disposta ad accontentare ilsborsando i 130 milioni di euro definiti per la clausola dell’attaccante azzurro ...

Antonio Conte è nella lista di alcuni club di Serie A (e non solo) per tornare in panchina la prossima stagione, dopo la sfortunata avventura al Tottenham lo scorso anno. Gli ultimi aggiornamenti sulla sua situazione riportati dal giornalista ...

Osimhen verso l'addio, Bargiggia: "PSG, Chelsea o United: le percentuali" - Osimhen verso l'addio, Bargiggia: "PSG, chelsea o United: le percentuali" - Dove giocherà Victor Osimhen nella prossima stagione Ne ha parlato Paolo Bargiggia nel corso della trasmissione Il Processo di Biscardi.

Niente Milan, ribaltone Conte: “Torna alla Juventus” - Niente Milan, ribaltone Conte: “Torna alla Juventus” - Intervenuto a ‘juventibus’, l’ex dirigente juventino ha provato ad analizzare la situazione relativa al prossimo allenatore della Juventus e ha fatto nuovamente il nome di Conte: “Se non dovesse ...

Nottingham-Chelsea, le probabili formazioni: Blues in lotta per l’Europa - Nottingham-chelsea, le probabili formazioni: Blues in lotta per l’Europa - Le probabili formazioni di Nottingham-chelsea, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League di scena al City Ground Stadium ...