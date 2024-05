Erik ten Hag si impegna a continuare a combattere dopo l’umiliante sconfitta del Crystal Palace

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-06 23:54:43 Giorni caldissimi in redazione!ten Hag rimane fiducioso nella sua capacità di cambiare le cose al Manchester United, nonostante la brutta stagione dei Red Devils sia andata di male in peggio con laper 4-0 di lunedì contro il. Lo United ha prodotto probabilmente la sua peggiore prestazione della stagione al Selhurst Park con una doppietta di Michael Olise per gli Eagles di Oliver Glasner, con anche Jean-Philippe Mateta e Tyrick Mitchell in rete. La squadra di Ten Hag ha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League e si trova all’ottavo posto in classifica, con sfide difficili contro Arsenal, Brighton e Hove Albion e Newcastle United in arrivo. Leggi le nostre altre notizie di calcio qui:4-0 Man Utd: gli ...