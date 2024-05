Il tipico lettore di Science News è davvero atipico

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 7 maggio 2024) Il profilo deldiIldisi distingue per il suo interesse sempre acceso nei confronti della scienza e delle ultime scoperte nel campo. Si tratta di individui curiosi e desiderosi di approfondire le tematiche scientifiche più attuali e rilevanti. Chi è Nancy Shute Nancy Shute ricopre il ruolo di caporedattrice pressoMedia Group. Con una ricca esperienza nel giornalismo scientifico, ha lavorato in passato per NPR, Notizie dagli Stati Uniti e rapporto mondiale, National Geographic e Scientifico americano. Inoltre, ha ricoperto la carica di presidente della National Association ofL'articolo proviene daNosh.