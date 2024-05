Met Gala 2024 - la moda dà spettacolo al Metropolitan Museum di New York

Ospiti del Met Gala 2024 : tutte le celeb che aspettiamo di vedere sul red carpet Uno spettacolo di moda: il Met Gala pone le basi Per gli appassionati di moda di tutto il mondo, l’arrivo di maggio segna uno degli eventi più attesi dell’anno: il Met Gala. Rinomato come il parco giochi per fashionisti e celebrità, il Gala di ...

Di che parla Il giardino del tempo - il racconto che ispira il dress code del Met Gala 2024? Il Met Gala è uno degli eventi più attesi della stagione primaverile e attira a New York un numero incredibile di celebrities. Il loro scopo? Stupire con i look più folli. Per l’edizione 2024, però, a far discutere con largo anticipo è stato il ...