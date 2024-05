(Di martedì 7 maggio 2024) "Sono rimasta letteralmente scioccata" dalle immagini delle bodycam: "le abbiamo avute il 15 aprile, non le abbiamo viste subito ma abbiamo aspettato perché era il momento della verità" su quello che era accaduto. Lo dice all'Vasla Studenicova, la madre di Matteo. "A veder quella ripresa dalla tortura, mi sono sentita male", aggiunge Studenicova. Gli "una, che mi ricordo di aver visto a scuola quando ci facevano vedere film di come la Gestapo torturava i prigionieri nei campi di concentramento.superato ogni limite".

La mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana - La mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana - Gli "hanno fatto una cosa disumana, che mi ricordo di aver visto a scuola quando ci facevano vedere film di come la Gestapo torturava i prigionieri nei campi di concentramento. Hanno superato ogni ...

Mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana - mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana - "Sono rimasta letteralmente scioccata" dalle immagini delle bodycam: "le abbiamo avute il 15 aprile, non le abbiamo viste subito ma abbiamo aspettato perché era il momento della verità" su quello che ...

Denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - Denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - Due microspie, le cosiddette "cimici", scoperte in casa durante alcuni lavori di manutenzione. A rivelarlo è Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara ...