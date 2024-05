Addio a Frank Stella e al suo minimalismo dinamico

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di martedì 7 maggio 2024) «Mondrian, Malevich e Kandinsky, sono la mia base spirituale. È l’apprezzamento continuo per il loro lavoro a permettermi di andare avanti». Eppure il minimalista, morto sabato scorso all’età first appeared on il manifesto.