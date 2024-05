L’Inter vince e si rilassa | questa è la legge del più forte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024)ha vinto e ha festeggiato il ventesimo scudetto: la seconda stella è stata cucita sul petto, adesso è il momento di godersi il tricolore e pensare già alla prossima stagione. Come giusto che sia. SILENZIO – Archiviato lo scudetto, numero venti, e la seconda stella,adesso si appresta a scendere in campo con molta più tranquillità e una sensazione che non si viveva dal lontano maggio 2021. Esatto, proprio sotto la guida di Antonio Conte. Una squadra che come allora ha saputo omaggiare la credibilità dello scudetto così come succederà ora con Simone Inzaghi. Gli attacchi degli ultimi giorni rivolti al, accusata di non volerre di proposito contro il Sassuolo non reggono. Un’amicizia, con un professionista come Giuseppe Marotta, non potrebbe mai avere spazio nel rettangolo di gioco. Magari ...