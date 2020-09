L’allarme di Legambiente: otto città su dieci sono sotto la sufficienza per la qualità dell’aria (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il rapporto di Legambiente sull’inquinamento: “Oltre la metà delle città è sotto la sufficienza per la qualità dell’aria”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto di Legambiente sull’inquinamento. Secondo il documento, citato da TgCom24, otto città su dieci in Italia sono sotto la sufficienza per quanto riguarda la qualità dell’aria. Il report fa riferimento i dati che vanno dal 2014 al 2018 e tiene conto delle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. I fanalini di coda di questa speciale classifica sono Torino, Roma, Palermo, Milano e Como mentre in testa c’è Sassari che ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il rapporto disull’inquinamento: “Oltre la metà delle città è slaper la qualità dell’aria”. ROMA – E’ stato pubblicato il nuovo rapporto disull’inquinamento. Secondo il documento, citato da TgCom24,città suin Italialaper quanto riguarda la qualità dell’aria. Il report fa riferimento i dati che vanno dal 2014 al 2018 e tiene conto delle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. I fanalini di coda di questa speciale classificaTorino, Roma, Palermo, Milano e Como mentre in testa c’è Sassari che ...

