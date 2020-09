Spese pazze in Liguria, condannati tutti i 19 ex consiglieri accusati di peculato. C’è anche il senatore Pd Vattuone (Di martedì 29 settembre 2020) C’è chi aveva acquistato dvd, piante, caramelle e bottiglie di vino, chi aveva prenotato le vacanze in hotel con la Spa e chi, invece, si era limitato a fare colazione al bar. Tutto a Spese dei cittadini. In totale sono 19 gli ex consiglieri regionali della Liguria condannati dal tribunale di Genova con l’accusa di peculato. I giudici ritengono che tra il 2005 e il 2010 hanno utilizzato soldi pubblici a scopo personale, chiedendo rimborsi per “Spese istituzionali” anche quando non ne avevano diritto. Le pene più alte sono andate a Cristina Morelli (Verdi) e Vincenzo Nesci (di Rifondazione) che dovranno scontare entrambi due anni di reclusione, seguiti dal forzista Alessio Saso, 23 mesi. 20 mesi anche al dem Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) C’è chi aveva acquistato dvd, piante, caramelle e bottiglie di vino, chi aveva prenotato le vacanze in hotel con la Spa e chi, invece, si era limitato a fare colazione al bar. Tutto adei cittadini. In totale sono 19 gli exregionali delladal tribunale di Genova con l’accusa di. I giudici ritengono che tra il 2005 e il 2010 hanno utilizzato soldi pubblici a scopo personale, chiedendo rimborsi per “istituzionali”quando non ne avevano diritto. Le pene più alte sono andate a Cristina Morelli (Verdi) e Vincenzo Nesci (di Rifondazione) che dovranno scontare entrambi due anni di reclusione, seguiti dal forzista Alessio Saso, 23 mesi. 20 mesial dem Luigi ...

