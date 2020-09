Per il Napoli tre serie di tamponi (oggi, giovedì e sabato). Solo se tutti negativi, partirà per Torino (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo i 14 positivi del Genoa, c’è ovviamente grande attenzione sui calciatori del Napoli. Non è detto che sia avvenuto il contagio, come ha detto il professor Galli, ma resta un’eventualità probabile. I calciatori del Napoli si sono sottoposti oggi al tampone. Ma bisognerà essere cauti anche in caso di negatività. Possono trascorrere fino a sei giorni prima che il contagio si manifesti. È il motivo per cui i tamponi effettuati sabato scorso ai calciatori del Genoa sono risultati tutti negativi ad eccezione di quello di Schöne (oltre a Perin che è risultato positivo sabato mattina), mentre poi lunedì se ne sono aggiunti altri dodici. Il Napoli vuole ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo i 14 positivi del Genoa, c’è ovviamente grande attenzione sui calciatori del. Non è detto che sia avvenuto il contagio, come ha detto il professor Galli, ma resta un’eventualità probabile. I calciatori delsi sono sottopostial tampone. Ma bisognerà essere cauti anche in caso dità. Possono trascorrere fino a sei giorni prima che il contagio si manifesti. È il motivo per cui ieffettuatiscorso ai calciatori del Genoa sono risultatiad eccezione di quello di Schöne (oltre a Perin che è risultato positivomattina), mentre poi lunedì se ne sono aggiunti altri dodici. Ilvuole ...

