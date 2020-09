Il sindaco di Ventimiglia parla di sicurezza in Tv mentre gli rubano la giacca con fascia tricolore (Di martedì 29 settembre 2020) Ventimiglia, il sindaco parla di sicurezza e viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria pic.twitter.com/n9I2y7yMxm — Matteo Macor (@matteomacor) September 29, 2020 Non è una gag. Durante una diretta televisiva su Primo Canale, testata ligure, il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, mentre stava parlando di sicurezza è stato derubato. È successo mentre la giornalista stava per girarle la domanda dallo studio: il sindaco infatti è uscito improvvisamente dall’inquadratura, si è guardato intorno perplesso, e poi si avvicinato a una panchina. «Mi hanno rubato il giaccione, era appoggiato lì» ha esclamato stupefatto. Qualcuno ... Leggi su linkiesta (Di martedì 29 settembre 2020), ildie viene derubato in diretta #WestLiguria #lamialiguria pic.twitter.com/n9I2y7yMxm — Matteo Macor (@matteomacor) September 29, 2020 Non è una gag. Durante una diretta televisiva su Primo Canale, testata ligure, ildi, Gaetano Scullino,stavando diè stato derubato. È successola giornalista stava per girarle la domanda dallo studio: ilinfatti è uscito improvvisamente dall’inquadratura, si è guardato intorno perplesso, e poi si avvicinato a una panchina. «Mi hanno rubato il giaccione, era appoggiato lì» ha esclamato stupefatto. Qualcuno ...

