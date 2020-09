Era Emily la nonna di Rory in Una mamma per amica: oggi a 76 anni come è cambiata! rifatta ma ha un fisico… [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, nel Connecticut, la serie racconta le vicende di Lorelai e Rory Gilmore e il loro moderno rapporto tra madre e figlia: il tutto contornato da nonni ricchi e snob, concittadini stravaganti, fidanzati e tanto caffè. Una mamma per amica e il ruolo di Emily Gilmore I dialoghi sono sempre brillanti, originali, divertenti, talmente veloci da far fatica a stargli dietro! Stars Hollow è un elemento molto importante poiché fa da contorno alle trame e ai rapporti tra i simpaticissimi quanto strani vicini di casa delle Gilmore: la cittadina stessa entra a far parte delle vicende facendosi spazio tra i protagonisti principali. Emily è l’esigente, ricca ed un po’ ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) Ambientata nell’immaginaria cittadina di Stars Hollow, nel Connecticut, la serie racconta le vicende di Lorelai eGilmore e il loro moderno rapporto tra madre e figlia: il tutto contornato da nonni ricchi e snob, concittadini stravaganti, fidanzati e tanto caffè. Unapere il ruolo diGilmore I dialoghi sono sempre brillanti, originali, divertenti, talmente veloci da far fatica a stargli dietro! Stars Hollow è un elemento molto importante poiché fa da contorno alle trame e ai rapporti tra i simpaticissimi quanto strani vicini di casa delle Gilmore: la cittadina stessa entra a far parte delle vicende facendosi spazio tra i protagonisti principali.è l’esigente, ricca ed un po’ ...

asiiazmn : Inoltre c’era anche la professoressa che mi rompe sempre il cazzo e mi odia quindi chiamatemi emily - youweresky : Cioè mi volete dire che il professore si era scordato di avviare la videolezione e quindi noi a casa abbiamo fatto come Emily? Fantastico. - marco05113908 : @dedoraffa @emily___so era una favola ma non ne ricordo il nome.... biancaneve ? Boh.... - marcell42027530 : @Annamar56834309 altri tempi Emily, oggi Due farfalle uscirono a mezzodì E danzarono su un tir Poi passarono attr… - asiaxsappho : stamattina sono uscita e c’era questa mia amica che si chiama emily. Indovinate chi è stata la più presa per il cul… -