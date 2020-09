Albano dimagrito | svelato il suo segreto | l’inedita rivelazione

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 settembre 2020) Al Bano recentemente tornato al centro del gossip per aver smentito il presunto matrimonio con Loredana Lecciso con cui convive insieme ai figli nella tenuta di Cellino San Marco ha rivelato in un’intervista come è riuscito a perdere 7 chili durante il periodo del lockdown. Il cantante pugliese ha spiegato che a causa della pausa … L'articoloil suo: l’ineditaproviene da www.meteoweek.com.