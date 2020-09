Coronavirus Campania, De Luca: «La seconda ondata è in atto. Mille euro di multa a chi non ha la mascherina» (Di sabato 26 settembre 2020) Nelle ultime settimane si è registrato un peggioramento dell’epidemia da Coronavirus in tutta l’Italia. La Campania, in particolare, è tra le dodici regioni ad aver registrato un Rt superiore a 1. Il Governato della regione, Vincenzo De Luca, avverte “Mille euro di multa a chi non indossa le mascherine”. Non solo, invita le forze dell’ordine a riprendere i controlli come durante la riapertura subito dopo il lockdown. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: 1.912 nuovi casi e 20 morti Coronavirus Campania, obbligo mascherina Il Governatore Vincenzo De Luca dall’inizio della pandemia ad oggi, sfrutta il suo account Facebook per informare i cittadini sulle ... Leggi su urbanpost (Di sabato 26 settembre 2020) Nelle ultime settimane si è registrato un peggioramento dell’epidemia dain tutta l’Italia. La, in particolare, è tra le dodici regioni ad aver registrato un Rt superiore a 1. Il Governato della regione, Vincenzo De, avverte “dia chi non indossa le mascherine”. Non solo, invita le forze dell’ordine a riprendere i controlli come durante la riapertura subito dopo il lockdown. Leggi anche –> Covid, il bollettino di oggi: 1.912 nuovi casi e 20 morti, obbligoIl Governatore Vincenzo Dedall’inizio della pandemia ad oggi, sfrutta il suo account Facebook per informare i cittadini sulle ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - MediasetTgcom24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Se contagi non scendono chiuderemo tutto' #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Per mascherine 24 ore di tolleranza, poi multe da mille euro” - sara80elmi : RT @Antonio_Caramia: #25settembre ??1.912 nuovi casi #COVID19italia ?Terapie intensive 244 -2 #Veneto #Campania +2 #Sardevna #Lazio #Abruzz… - maxstella59 : RT @LaStampa: Coronavirus, De Luca: in Campania multa di mille euro a chi non ha la mascherina all’aperto -