Eugenia di York è incinta del primo figlio: l’annuncio ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) Eugenia di York è incinta del primo figlio: è arrivato l’annuncio ufficiale da Buckingham Palace. E la Regina Elisabetta ha condiviso sulla pagina Twitter le sue felicitazioni per l’arrivo di un nuovo pronipote. Già da tempo si vociferava che la Principessa, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, aspettasse un figlio dal marito, Jack Brooksbank, sposato nell’ottobre 2018. Per altro, durante il loro matrimonio, Meghan Markle diede alla Famiglia Reale la notizia di essere incinta di Archie, creando non poco imbarazzo in Harry, dato il momento inopportuno per una tale comunicazione. Ma torniamo a Eugenia. La Principessa, secondo i ben informati, dovrebbe essere già al quarto mese, quindi la ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 settembre 2020)didel: è arrivato l’annuncioda Buckingham Palace. E la Regina Elisabetta ha condiviso sulla pagina Twitter le sue felicitazioni per l’arrivo di un nuovo pronipote. Già da tempo si vociferava che la Principessa, secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, aspettasse undal marito, Jack Brooksbank, sposato nell’ottobre 2018. Per altro, durante il loro matrimonio, Meghan Markle diede alla Famiglia Reale la notizia di esseredi Archie, creando non poco imbarazzo in Harry, dato il momento inopportuno per una tale comunicazione. Ma torniamo a. La Principessa, secondo i ben informati, dovrebbe essere già al quarto mese, quindi la ...

