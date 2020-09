Covid, da Regioni ok riapertura stadi fino al 25% della capienza (Di venerdì 25 settembre 2020) Partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per cento della capienza dell'impianto. È quanto prevede la proposta per la riapertura degli stadi e degli impianti sportivi approvata dalla Conferenza delle Regioni: "Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l'adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto", ha spiegato in una nota il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione."Si tratta di testi che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 settembre 2020) Partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a sedere assegnati personalmente, distanziati e nei limiti massimi del 25 per centodell'impianto. È quanto prevede la proposta per ladeglie degli impianti sportivi approvata dalla Conferenza delle: "Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l'adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto", ha spiegato in una nota il VicepresidenteConferenza dellee delle Province autonome, Giovanni Toti, che oggi ha presieduto la riunione."Si tratta di testi che ...

Agenzia_Ansa : Effetto #Covid_19 sulle #Regionali, in varie regioni si registra la fuga di scrutatori. A #Bari da forfait il 67% d… - nenciafi : @SilvyKin92 @franco_sala Perchè quello che NON è anticipato dalle aziende, ma arriva direttamente dalle istituzioni… - GazzettinoL : Calciomercato Tutte le news del 24 settembre Regioni: sì a 25% spettatori negli stadi e con mascherina nel Lazio s… - butera_linda : RT @danteguest1: I presidenti delle regioni dopo il voto: Emiliano nomina Lopalco assessore alla sanità Toti obbliga di portare le masche… - peppe844 : RT @DipAffRegionali: Risorse per misure anti-covid a scuola, tasse auto, riconoscimento organizzazioni produttori ortofrutticoli, tra gli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni Covid, da Regioni ok riapertura stadi fino al 25% della capienza askanews Turismo, la riscossa della montagna

Per le città d’arte è tuttora una Caporetto, le spiagge hanno retto ma confidano sull’ultima coda della stagione estiva, mentre la montagna ha superato ogni più rosea aspettativa. Le performance di ag ...

Coronavirus, il Premier Conte: “Escludo la possibilità di un lockdown generale”. Ecco le parole del Presidente del Consiglio

Dopo un’estate vissuta con dati piuttosto incoraggianti in termini di contagi da Covid-19, nelle ultime settimane la curva epidemiologica è tornata a salire in modo preoccupante. Tale incremento di po ...

Per le città d’arte è tuttora una Caporetto, le spiagge hanno retto ma confidano sull’ultima coda della stagione estiva, mentre la montagna ha superato ogni più rosea aspettativa. Le performance di ag ...Dopo un’estate vissuta con dati piuttosto incoraggianti in termini di contagi da Covid-19, nelle ultime settimane la curva epidemiologica è tornata a salire in modo preoccupante. Tale incremento di po ...