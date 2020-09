Bellanova | ‘Per agroalimentrare interventi per 2 | 5 mld euro’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos/Labitalia) – Per la filiera dell’agroalimentare “in questi mesi abbiamo già decisoper oltre 2 miliardi e mezzo di euro, e abbiamo investito risorse importanti per la liquidità delle imprese e per l’accesso al credito. Abbiamo lavorato per garantire la più grande operazione di decontribuzione mai fatta nel settore agricolo per un valore di oltre 430 milioni di euro”. Così Teresa, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali intervenendo oggi in video collegamento alla presentazione del Rapporto ‘L’industria alimentare italiana oltre il Covid-19 ‘ Competitività, impatti socio-economici, prospettive’, redatto da Nomisma per Centromarca e Ibc.E l’impegno del ministero, sottolinea ...