Allerta Meteo Campania: criticità “arancione” per piogge e temporali fino a sabato (Di giovedì 24 settembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore arancione, valida a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di sabato mattina sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove il livello di Allerta e’ di colore giallo. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte“. Nella sola zona 4, dove ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) La Protezione civile della Regioneha diramato un’percon criticità idrogeologica di colore arancione, valida a partire dalle 6 di domani mattina ealle 6 dimattina sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove il livello die’ di colore giallo. Si prevedono “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte“. Nella sola zona 4, dove ...

