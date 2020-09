Temptation Island anticipazioni terza puntata | Anna tornerà? Nuova coppia

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ledelladiannunciano novità per le coppie rimaste in gioco. Innanzitutto, il pubblico li vedrà accogliere due nuovi protagonisti: Francesca e Salvatore. I due, come già era stato rivelato da TvBlog, approdano nel reality delle tentazioni dopo ormai diversi giorni. Questasi mette in gioco e, per … L'articolotornerà?proviene da Gossip e Tv.