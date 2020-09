“Così diffondiamo il Covid”. In Italia scatta l’allarme del ministero della Salute: “Grande preoccupazione” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il coronavirus spaventa. Negli ultimi mesi i casi di positività hanno ricominciato a salire e gli esperti hanno lanciato l’allarme chiedendo agli Italiani di rispettare tutte le regole per evitare la diffusione del virus che, fino a oggi, in Italia ha mietuto 35.738 vittime. E se fino a poche settimane fa erano le discoteche, chiuse dopo l’impennata di contagi, i viaggi, le giornate in spiaggia e la vita mondana, ora a preoccupare sono i momenti conviviali in famiglia e con gli amici. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri si dice ”preoccupato”, riprendendo un concetto già espresso una settimana fa dalla virologa Ilaria Capua a “DiMartedì” su La7.



“A febbraio-marzo il virus è entrato prepotentemente nelle residenze per anziani. Oggi nelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il coronavirus spaventa. Negli ultimi mesi i casi di positività hanno ricominciato a salire e gli esperti hanno lanciato l’allarme chiedendo aglini di rispettare tutte le regole per evitare la diffusione del virus che, fino a oggi, inha mietuto 35.738 vittime. E se fino a poche settimane fa erano le discoteche, chiuse dopo l’impennata di contagi, i viaggi, le giornate in spiaggia e la vita mondana, ora a preoccupare sono i momenti conviviali in famiglia e con gli amici. Il viceministroPierpaolo Sileri si dice ”preoccupato”, riprendendo un concetto già espresso una settimana fa dalla virologa Ilaria Capua a “DiMartedì” su La7.“A febbraio-marzo il virus è entrato prepotentemente nelle residenze per anziani. Oggi nelle ...

leviisbaee : RT @parlocomesalto: Diffondiamo un po' di positività: @ Rick Riordan, grazie per avermi fatto scoprire cos'è la vera amicizia, e grazie pe… - aboutgio_ : RT @parlocomesalto: Diffondiamo un po' di positività: @ Rick Riordan, grazie per avermi fatto scoprire cos'è la vera amicizia, e grazie pe… - hunniesfairy : RT @parlocomesalto: Diffondiamo un po' di positività: @ Rick Riordan, grazie per avermi fatto scoprire cos'è la vera amicizia, e grazie pe… - faeryukhei : RT @parlocomesalto: Diffondiamo un po' di positività: @ Rick Riordan, grazie per avermi fatto scoprire cos'è la vera amicizia, e grazie pe… - bronzoceleste : RT @parlocomesalto: Diffondiamo un po' di positività: @ Rick Riordan, grazie per avermi fatto scoprire cos'è la vera amicizia, e grazie pe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così diffondiamo