Champions League, spareggi: bene Salisburgo e Krasnodar nel match di andata (Di martedì 22 settembre 2020) Si sono giocate queste sera le partite di andata degli spareggi per accedere alla fase a gironi di Champions League. Vittoria in trasferta per il Salisburgo, che batte 2-1 in rimonta il Maccabi Tel Aviv. Con lo stesso risultato il Krasnodar supera il Paok Salonicco, mentre finisce 0-0 la sfida tra Slavia Praga e Midtjylland. Mercoledì 23 settembre sono in programma: Gent-Dinamo Kiev, Olumpiacos, Omonia e Molde-Ferencvaros. Le partite di ritorno si giocheranno il 29 e il 30 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà a Nyon il primo ottobre. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Si sono giocate queste sera le partite didegliper accedere alla fase a gironi di. Vittoria in trasferta per il, che batte 2-1 in rimonta il Maccabi Tel Aviv. Con lo stesso risultato ilsupera il Paok Salonicco, mentre finisce 0-0 la sfida tra Slavia Praga e Midtjylland. Mercoledì 23 settembre sono in programma: Gent-Dinamo Kiev, Olumpiacos, Omonia e Molde-Ferencvaros. Le partite di ritorno si giocheranno il 29 e il 30 settembre. Il sorteggio della fase a gironi si svolgerà a Nyon il primo ottobre. ITA Sport Press.

