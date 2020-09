Milan – Bologna Dove vedere Diretta Live TV Streaming Gratis Sky o Dazn (Ore 20: 45) (Di lunedì 21 settembre 2020) Manca qualcosa, certo. Per esempio un difensore centrale di scorta, o un vice Ibrahimovic. L’attesa per il debutto del Milan, vincitore del virtualissimo scudetto post-lockdown, è alta. Manca qualche tassello, ma la squadra si è compattata. Sta per recuperare Rafael Leao, Romagnoli ha ricominciato il percorso atletico dopo l’infortunio al polpaccio. Ecco, in difesa, al centro della difesa, al momento ci sono nodi da sciogliere. Nel complesso però Pioli sa di avere a disposizione una squadra, la sua squadra, quella alla quale ha dato una identità, dall’inizio della stagione. Non è tutto, non è poco. Ritocchi Difesa da arricchire? Si aspetta Milenkovic, anche in mezzo al campo potrebbe servire qualcosa in più. L’affare Bakayoko, un ritorno che sarebbe gradito a tutti gli attori in commedia, si ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Manca qualcosa, certo. Per esempio un difensore centrale di scorta, o un vice Ibrahimovic. L’attesa per il debutto del, vincitore del virtualissimo scudetto post-lockdown, è alta. Manca qualche tassello, ma la squadra si è compattata. Sta per recuperare Rafael Leao, Romagnoli ha ricominciato il percorso atletico dopo l’infortunio al polpaccio. Ecco, in difesa, al centro della difesa, al momento ci sono nodi da sciogliere. Nel complesso però Pioli sa di avere a disposizione una squadra, la sua squadra, quella alla quale ha dato una identità, dall’inizio della stagione. Non è tutto, non è poco. Ritocchi Difesa da arricchire? Si aspetta Milenkovic, anche in mezzo al campo potrebbe servire qualcosa in più. L’affare Bakayoko, un ritorno che sarebbe gradito a tutti gli attori in commedia, si ...

