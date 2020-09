La Puglia di Conte tradirà il Governo? Sfida all’ultima scheda (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Tutti gli occhi sul voto in Puglia. Vero che si tratta di exit poll, ma i due candidati, Michele Emiliano del centrosinistra, Raffaele Fitto del centrodestra, sono dati alla pari: forchetta dal 39 al 43 per cento. Significa che sarà sfida all’ultima scheda. Per un dato più preciso bisognerà attendere le proiezioni sui voti reali a partire dalle 17.30-18. L’altra battaglia, quella sul referendum per tagliare i parlamentari da mille a 600, è stata vinta dal Sì (al taglio) con oltre il 67 per cento, circa il 33% i contrari. Il risultato del referendum in prima battuta allunga la vita del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Perché a questo punto bisognerà mettere mano alla nuova legge elettorale (e passeranno mesi), disegnare i nuovi collegi (e passerà altro tempo), ridisegnare i regolamenti del Parlamento per la nuova rappresentanza nelle commissioni e via così. Tenendo conto che poi ci sarà il semestre bianco, in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, quando non si possono sciogliere le Camere per andare a votare. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Tutti gli occhi sul voto in Puglia. Vero che si tratta di exit poll, ma i due candidati, Michele Emiliano del centrosinistra, Raffaele Fitto del centrodestra, sono dati alla pari: forchetta dal 39 al 43 per cento. Significa che sarà sfida all’ultima scheda. Per un dato più preciso bisognerà attendere le proiezioni sui voti reali a partire dalle 17.30-18. L’altra battaglia, quella sul referendum per tagliare i parlamentari da mille a 600, è stata vinta dal Sì (al taglio) con oltre il 67 per cento, circa il 33% i contrari. Il risultato del referendum in prima battuta allunga la vita del Governo e della maggioranza che lo sostiene. Perché a questo punto bisognerà mettere mano alla nuova legge elettorale (e passeranno mesi), disegnare i nuovi collegi (e passerà altro tempo), ridisegnare i regolamenti del Parlamento per la nuova rappresentanza nelle commissioni e via così. Tenendo conto che poi ci sarà il semestre bianco, in vista dell’elezione del nuovo Capo dello Stato, quando non si possono sciogliere le Camere per andare a votare.

Secondo i dati del Viminale, alle 23 di domenica l'affluenza alle urne per le elezioni regionali è stata superiore al 41%. Al 39,38% il dato dell'affluenza per il referendum costituzionale sul taglio ...

I principali exit poll danno il sì intorno al 62-66% e il no al 34-38%, con una copertura del campione del 100%. La campagna per il no ha funzionato, ma non è stato sufficiente". Così Benedetto Della ...

ROMA. â?" Non si vota sul governo, ripete ancora il ministro dellâ??Economia Roberto Gualtieri. Ma sul governo potrebbe impattare la chiamata alle urne degli italiani per decidere se tagliare 345 parl ...

