Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: piogge e temporali si intensificano al Centro-Nord, allarme giallo per 6 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] (Di lunedì 21 settembre 2020) Allerta Meteo – L’area depressionaria, attualmente centrata sulla Francia, continuerà nei prossimi giorni a convogliare impulsi instabili verso l’Italia determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse che integra estende il precedente. I fenomeni Meteo, impattando sulle ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)– L’area depressionaria, attualmente centrata sulla Francia, continuerà nei prossimi giorni a convogliare impulsi instabili verso l’Italia determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie sullesettentrionali e su quelle centrali del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimentod’intesa con lecoinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi dinei territori interessati, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse che integra estende il precedente. I fenomeni, impattando sulle ...

