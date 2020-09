Città Metropolitana: banchi biposto stoccati o smaltiti (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “I banchi biposto in eccedenza nelle scuole superiori saranno stoccati e quelli inutilizzabili smaltiti rispettando le norme ambientali. La Sindaca Metropolitana Virginia Raggi in occasione della consegna dei banchi monoposto aveva anticipato l’impegno di Citta’ Metropolitana di Roma a provvedere allo stoccaggio dei banchi o allo smaltimento di quelli non piu’ utilizzabili. Gia’ ai primi di agosto i nostri uffici hanno fornito specifiche indicazioni ai Dirigenti scolastici sulle procedure da rispettare. Abbiamo nel frattempo individuato un nostro magazzino adeguato alle previsioni di deposito, presso idonei locali dall’Amministrazione”. Lo scrive in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Iin eccedenza nelle scuole superiori sarannoe quelli inutilizzabilirispettando le norme ambientali. La SindacaVirginia Raggi in occasione della consegna deimonoposto aveva anticipato l’impegno di Citta’di Roma a provvedere allo stoccaggio deio allo smaltimento di quelli non piu’ utilizzabili. Gia’ ai primi di agosto i nostri uffici hanno fornito specifiche indicazioni ai Dirigenti scolastici sulle procedure da rispettare. Abbiamo nel frattempo individuato un nostro magazzino adeguato alle previsioni di deposito, presso idonei locali dall’Amministrazione”. Lo scrive in una nota Teresa Zotta, vicesindaco della ...

