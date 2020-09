Vasco: “La scuola, ponte per il futuro” il messaggio sui social (Di lunedì 14 settembre 2020) Vasco poetizza l’inizio del nuovo anno scolastico con uno scatto tratto dal passato e un messaggio di incoraggiamento agli studenti. “La scuola è l’unico ponte per il futuro” Anche Vasco ha dedicato un pensiero a questo complicato ed atteso inizio della scuola. Ritornare tra i banchi ai tempi di una pandemia non è facile, eppure il cantautore di Zocca non ha dubbi, “è la scuola l’unico ponte per il futuro”. Uno scatto risalente al 1959 ritrae “i bambini di Guglia che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola“. Il racconto intriso nel messaggio postato da Vasco nasconde una nota ... Leggi su zon (Di lunedì 14 settembre 2020)poetizza l’inizio del nuovo anno scolastico con uno scatto tratto dal passato e undi incoraggiamento agli studenti. “Laè l’unicoper il futuro” Ancheha dedicato un pensiero a questo complicato ed atteso inizio della. Ritornare tra i banchi ai tempi di una pandemia non è facile, eppure il cantautore di Zocca non ha dubbi, “è lal’unicoper il futuro”. Uno scatto risalente al 1959 ritrae “i bambini di Guglia che per recarsi aa valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola“. Il racconto intriso nelpostato danasconde una nota ...

