Viviana Parisi, esposto della famiglia: «Ritardi nelle ricerche e mancato aiuto» (Di lunedì 24 agosto 2020) I legali della famiglia di Viviana Parisi hanno presentato una querela contro ignoti. L’ipotesi è per presunte omissioni sulla morte della deejay e del figlio Gioele di 4 anni. Denunciano presunti “Ritardi” nelle ricerche di madre e figlio. Come dicono gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello. «Chiediamo chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l’incidente stradale il 3 agosto. Fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti, probabili del figlio, il 19 agosto». I legali vogliono capire «se da parte di chi ha assistito all’incidente ci sono state omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l’ha ... Leggi su secoloditalia

