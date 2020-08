Scuola e Covid-19: Sileri spiega cosa accade in caso di positività (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoManca poco meno di un mese al 14 settembre, data fissata dal Governo per il ritorno in classe degli studenti italiani. La risalita della curva dei contagi da Covid-19 è monitorata attentamente dalle istituzioni che ci tengono a non rinviare il ritorno in classe degli studenti. Il tutto sarà regolamentato da disposizioni sul distanziamento sociale e da un serrato protocollo, argomenti dominanti sul fronte del dibattito politico: “Se si trova un positivo a Scuola, si faranno controlli a tutte le persone intorno e si disporrà la chiusura temporanea. Una volta identificati tutti i positivi al Covid-19, l’attività didattica potrà ripartire”, ha spiegato il viceministro della Salute, Pier Paolo Sileri, ai microfoni di Sky: ... Leggi su anteprima24

Se si trova «un positivo a scuola si faranno i controlli a tutte le persone intorno e si disporrà temporaneamente la chiusura. Una volta identificati i positivi la scuola può ripartire». È lo scenario ...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Ho due figli su tre adolescenti, so che vorrebbero divertirsi ancora, da padre gli ho spiegato che la cosa più importante per loro è tornare a scuola a settembre e noi ...

