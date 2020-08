Viviana Parisi, ipotesi incidente-suicidio: Gioele potrebbe essere morto in auto (Di venerdì 14 agosto 2020) C'è una nuova ipotesi investigativa sulla morte di Viviana Parisi, la dj trovata senza vita tra i boschi di Caronia sabato scorso, e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. Il bambino potrebbe essere morto nell'incidente stradale avvenuto sull'autostrada e poi la madre, depressa da mesi, dopo avere nascosto il corpo del bambino, si sarebbe suicidata lanciandosi da un traliccio dell'alta tensione. Accertamenti specifici sono in corso sull'auto della donna. Leggi su tg24.sky

