Valle d’Aosta: recuperati i due alpinisti bloccati sul Monte Rosa (Di giovedì 13 agosto 2020) recuperati i due alpinisti spagnoli rimasti bloccati per ore a quota 4 mila metri sulla parete ovest del Castore, nel massiccio del Monte Rosa, in Valle d’Aosta. La squadra via terra del Soccorso alpino valdostano ha raggiunto i due e li ha condotti al Col di Verra, a quota 3.400 metri: in seguito sono stati prelevati dall’elicottero e portati a Valle. I due sono in buone condizioni fisiche: il medico non ha ritenuto necessario il trasporto in pronto soccorso.L'articolo Valle d’Aosta: recuperati i due alpinisti bloccati sul Monte Rosa Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Salgono i contagi in Italia, +412 in un giorno. Sono 6 le vittime. Due regioni a zero casi: Valle d'Aosta e Molise,… - VittorioSgarbi : #elezioniregionali #valledaosta #rinascimento I 4 dell’Apocalisse per la Rinascita della Valle d’Aosta. Da sinistr… - autocostruttore : @lucabattanta In molte regioni il numero dei detenuti stranieri è superiore a quello degli italiani. Come in Venet… - manu_etoile : RT @VittorioSgarbi: #elezioniregionali #valledaosta #rinascimento I 4 dell’Apocalisse per la Rinascita della Valle d’Aosta. Da sinistra: A… - lucacampitello1 : RT @VittorioSgarbi: #elezioniregionali #valledaosta #rinascimento I 4 dell’Apocalisse per la Rinascita della Valle d’Aosta. Da sinistra: A… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta “La terra che cura”, progetto per l'area dei Sibillini finanziato dalla Regione Marche Vivere Ascoli