Piantare alberi è vietato dall’Islam? No! La notizia falsa sul video pakistano e la disputa tra due tribù (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 10 agosto 2020 l’utente Ugo pubblica sul suo profilo Facebook un video in cui una folla inferocita sradica con violenza degli alberi che sembrano appena piantati. Secondo l’utente, il video sarebbe stato acquisito in Pakistan e la motivazione del gesto sarebbe la seguente: «Piantare alberi è contro l’Islam». Un caso di disinformazione che arriva in Italia, e non solo, dall’India. Il post ha superato nel frattempo le 14mila condivisioni Facebook e, come al solito in questi casi, gli utenti che lo condividono si fidano ciecamente delle parole di Ugo. Non solo italiani, anche stranieri condividono il video convinti dell’autenticità della motivazione illustrata nel post: «Incredible but true… Planting tress is ... Leggi su open.online

