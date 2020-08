Mauro Corona choc, lascia CartaBianca: “Ho pensato d’impiccarmi più volte, sono un cattivo esempio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Le dichiarazioni di Mauro Corona, celebre scrittore e alpinista ed anche opinionista di CartaBianca, hanno lasciato un po’ tutti con l’amaro in bocca. Intervistato da Repubblica, ha confidato che questo sarà il suo ultimo anno in onda su Rai3. Mauro Corona lascia CartaBianca e sconvolge: “Ho pensato al suicidio” Ho capito di poter fare a... L'articolo Mauro Corona choc, lascia CartaBianca: “Ho pensato d’impiccarmi più volte, sono un cattivo esempio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

GiacumboRomeo : Peccato che non lo abbia mai fatto, non serve a niente ed è diseducativo Mauro Corona annuncia l'addio a Cartabianc… - GiuseppeFox1 : Mauro Corona, confessione su Cartabianca: 'Ho bisogno di quei soldi, ma poi lascio', quanto lo pagano a puntata -… - blogtivvu : Mauro Corona choc, lascia CartaBianca e svela: 'Ho pensato d'impiccarmi più volte, sono un cattivo esempio, dipendo… - lacolonnainfame : Mauro Corona annuncia l’addio a Cartabianca e confessa “Ho pensato più volte di impiccarmi.” Anch’io durante la trasmissione. - cheTVfa : #MauroCorona, ospite fisso a #CartaBianca, annuncia la fine della sua presenza in tv. In un’intervista a… -