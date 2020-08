Nadia Toffa, la Iena Giulio Golia racconta particolari inediti: “Era stanca… cercava la mia mano…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giulio Golia, Iena storica del programma omonimo, a un anno di distanza dalla morte dolorosissima di Nadia Toffa ha raccontato, in occasione della puntata speciale de “Le iene “particolari molto intimi del loro rapporto che non sapeva ancora nessuno. Giulio Golia ha detto così: “Nell’ultimo periodo cercava la mia mano destra quando era stanca e non riusciva a muoversi bene” E poi ha aggiunto: “Sta sempre qua, anche se non si vede” E poi, ancora: “Impazziva per i napoletani … Ogni volta, quando sapeva che tornavo a casa, insisteva: Mi porti le mozzarelle e le sfogliatelle? Dai”. E poi Golia aggiunge ancora altri ... Leggi su baritalianews

