L' Istat conferma la deflazione in Italia nel mese di luglio. I prezzi al consumo hanno registrato una discesa dello 0,4% rispetto al luglio 2019 e dello 0,2% su giugno. Si tratta della terza flessione consecutiva dei prezzi, che segue fa seguito al -0,2% di giugno e maggio. A spingere indietro i prezzi è soprattutto il calo del costo beni energetici che, a cascata, si ripercuote su tutti i prodotti. Il petrolio si paga oggi il 23% in meno di un anno fa e trascina al ribasso tutti i carburanti. Con il dato di luglio, l'inflazione acquisita per l'intero 2020 è -0,1%, ossia questo sarebbe il valore a fine anno con variazioni dei prezzi nulle nei prossimi cinque mesi.

Ultime Notizie dalla rete : Italia ancora Italia ancora in deflazione a luglio. Forte calo dei prezzi a Venezia e Verona. Industria europea in ripresa Il Fatto Quotidiano Coronavirus. Spiagge piene, hotel vuoti: in Sicilia 400 mila senza lavoro e 27 mila aziende a rischio

Le spiagge di Mondello, di Taormina o quella della Scala dei turchi nell’agrigentino traboccano di bagnanti. Quasi la metà degli alberghi di queste località, invece, sono ancora chiusi. Mentre quelli ...

Spiagge, Ferragosto di fuoco a Genova, attesi in 10mila

L’assalto dei 10 mila. Si prevede il tutto esaurito nelle spiagge libere di Genova a Ferragosto. « Dall’inizio del mese quelle del levante, da corso Italia a Nervi, sono andate in overbooking — è l’an ...

