Mosca, conquistato villaggio di Berdichy nel Donbass - Le forze russe hanno conquistato il villaggio di Berdichy, nella zona di Avdiivka, nel Donbass ucraino. Lo rendono noto le agenzie russe citando il ministero della Difesa.

La 97enne ucraina in fuga a piedi dalle bombe russe - Lidia Lominovska è scappata dal suo villaggio dopo gli attacchi nell'oblast di Donetsk. Aveva percorso 10 chilometri quando è stata intercettata da soldati ucraini e portata al sicuro ...

Guerra in Ucraina, Mosca: «conquistato un villaggio nel Donetsk». Stoltenberg: «Non è tardi per la vittoria di - Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 29 aprile. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk, quello di ...

