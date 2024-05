Mosca, conquistato villaggio di Berdichy nel Donbass - Le forze russe hanno conquistato il villaggio di Berdichy, nella zona di Avdiivka, nel Donbass ucraino. Lo rendono noto le agenzie russe citando il ministero della Difesa. (ANSA). (ANSA) ...

Putin, in mostra i carri amati europei e americani conquistati sul campo di battaglia. Schiaffo all'Occidente - Mosca e altre città russe hanno annullato l’annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio, per ragioni di sicurezza. Ma la mostra che celebra la grandezza della ...

Rocket Gamers: Missili russi su Odessa, 4 morti e danni al Castello di Harry Potter - Frammenti di un missile russo colpiscono il Castello di Kivalov a Odessa Il Castello di Kivalov, anche conosciuto come “Harry Potter” per la sua somiglianza con il castello dei film, è stato colpito d ...

