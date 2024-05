SNAI – Serie A | Bologna - il sogno Champions passa da Torino Il 2 di Motta a 2,75 Roma-Juv - quote in equilibrio

snai – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da torino. Il «2» di Motta a 2,75. Roma-Juve, quote in equilibrio - La quartultima giornata si apre a torino con i rossoblù in leggero vantaggio sui granata. Sabato l’Inter campione a Reggio Emilia («2» a 1,50), domenica sera il big match dell’Olimpico con De Rossi e ...

Continua a leggere>>

Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da torino - La quartultima giornata si apre a torino con i rossoblù in leggero vantaggio sui granata. Sabato l’Inter campione a Reggio Emilia ('2' a 1,50), domenica sera il big match dell’Olimpico con De Rossi e ...

Continua a leggere>>

UN GRANDE ALBERO C'È Festival dell'Umana Sostenibilità. THE ECONOMY OF FRANCESCO - l'economia dei giovani - chiude la terza edizione del Festival. - In occasione del 75° anniversario della tragedia di Superga, grazie al patrocinio del Comune di Potenza Picena (MC) verrà intitolato un Viale al "Grande torino", scomparso il 04 maggio 1949. In ...

Continua a leggere>>