Aviaria prossima pandemia - il timore dei virologi | E’ fortemente possibile

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il presidente Arnaldo Caruso: "Epidemia tra i mammiferi è un passo avanti verso l'uomo, non uno ma più ceppi si stanno adattando" L'sarà la? "E'" secondo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana dia (Siv-Isv), che in un'intervista all'Adnkronos Salute non usa mezzi termini sui timori suscitati dall'epidemia che cresce