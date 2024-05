Anche due alani sono finiti all’Ufficio oggetti smarriti di bergamo - smarriti in Città Alta, sono stati riconsegnati ai loro padroni. Ma è solo l’ultimo caso. Dal “classico” pc dimenticato a un testamento: ecco cosa hanno dimenticato (e in molti casi ritrovato) i berga ...

Oggetti smarriti in giro per bergamo. E in Città Alta “persi” due alani - I DATI. Dieci anni di impegno per l’ufficio Oggetti smarriti della Polizia Locale di bergamo. La più recente restituzione: 2 alani smarriti in Città Alta il 25 aprile e riconsegnati ai padroni.

Caryl Menghetti in tribunale, l'abbraccio con i genitori e le lacrime. Il processo al via il 12 luglio - Martinengo, uccise il marito Diego Rota. La perizia ha stabilito che può affrontare il processo, ancora da stabilire se fosse capace di intendere e volere quando uccise. La difesa e il nodo delle dimi ...

