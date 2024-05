Lauro e Mastella | Strabenevento è stata un successo - complimenti agli organizzatori e a chi ha collaborato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Lasi conferma una delle manifestazioni più amate e significative del calendario sportivo in città. Anche quest’edizione èun gran”, lo scrivono in una nota il sindaco Clementee il consigliere delegato allo sport Enzo. “Mille partecipanti alla gara competitiva di cui 40 atleti di Benevento e 960 atleti di fuori. Cento società partecipanti. Duemila partecipanti alla non competitiva, ossia quella dedicata ai bimbi ed alle famiglie. Sono numeri da evento importante, tanto più se si pensa che hanno partecipato alla gara due atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Parigi (atletica leggera – maratona e mezza maratona).all’Amatori Podismo Benevento per l’organizzazione e per l’accoglienza ...