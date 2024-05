Calcio | Udinese Lesione al gemello mediale per Silvestri

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l'entità dellaUDINE - Fabio Cannavaro perde Marcoin vista delle prossime delicate gare. L'fa sapere in una nota che il portiere "ha riportato in allenamento unacontusiva distrattiva miofasciale del