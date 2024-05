Proteste pro Gaza - sale la tensione negli atenei Usa | la polizia entra nel campus Ucla a Los Angeles

Ancora tensione in diverse università americane, dove proseguono le Proteste per la guerra a Gaza . Le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa presenti nel campus dell'Università della California , Ucla, hanno ordinato la dispersione di un folto gruppo di manifestanti pro Palestina da giorni ... Continua a leggere>>

10.00 Non si ferma la protesta studentesca pro-Palestina nei campus americani, che convolge circa 30 Università. Sgomberi alla Columbia e alla City University di New York, dove la polizia ha effettuato circa 300 arresti . Sgomberi e arresti all'Università del Texas,disordini al Massachusetts ...

Usa, proteste pro Palestina: arresti e violenze nelle università, cosa sta succedendo - In totale sarebbero 41 i campus americani dove sarebbero in corso le proteste degli studenti, con circa mille manifestanti pro Palestina arrestati negli ultimi giorni come negli Usa non accadeva dai ...

Bernini: "Gli atenei non sono zone franche, proteste per far entrare in guerra le università" - Un nuovo docufim racconterà la scoperta della costa orientale dell'America da parte dell'esploratore toscano Giovanni Verrazzano: la prima nazionale il 23 aprile a Firenze, ieri intanto la cerimonia a ...

Gaza, proteste nei campus Usa: oltre 1.000 arresti in tutto il Paese. Scontri alla Ucla, «orribili atti di violenza» - Oltre 1.100 persone sono state arrestate dall'inizio delle proteste pro-Gaza nei campus americani. Gli arresti sono scattati il 18 aprile a Columbia (108 ragazzi in manette) e proseguiti in ...

