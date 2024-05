La notte perfetta del Borussia Dortmund

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Qualcuno temeva che l’imbucata al gran ballo delle semifinali, il, potesse rovinare lo spettacolo della Champions League. Idee chiare e ben eseguite, intensità di gioco e il meraviglioso Die gelbe wand, il muro giallo dei tifosi del BVB, hanno invece regalato uno spettacolo all’altezza del palcoscenico e una preziosa vittoria agli uomini di Edin Terzic contro un PSG mai davvero padrone del match. Come a Barcellona, quando aveva scelto di lasciare libero dalla pressione Araujo, Luis Enrique ha optato per una soluzione piuttosto estrema nell’organizzare il pressing della sua squadra. Il 4-3-3 del PSG si tramutava in fase di non possesso in una sorta di 4-2-3-1 asimmetrico, con Dembelè alle spalle del centravanti Mbappè nella zona di Emre Can, Zaire Emery spostato a destra e Barcola a sinistra. L’asimmetria derivava dal comportamento ...