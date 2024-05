Surfista in difficoltà al largo della costa di Bari | paura per un 14enne

(Di giovedì 2 maggio 2024)in balia delle onde aldisalvato dalla Guardia Costiera. E' accaduto ieri pomeriggio - 1 maggio - quando una bordosua tavola da sup non riusciva a...

surfista in difficoltà al largo della costa di Bari salvato dalla Guardia Costiera - surfista in balia delle onde al largo della costa di Bari salvato dalla Guardia Costiera. E' accaduto ieri pomeriggio - 1 maggio - quando un 14enne a ...

Australia, surfista attaccato da uno squalo: è gravemente ferito a una gamba - Il reef dove l'uomo è stato morso è raramente affollato e la maggior parte dei surfisti locali è consapevole della presenza di squali nella zona. DPIRD sta attualmente lavorando con le autorità locali ...

