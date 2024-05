Il dramma della giornalista Rai Laura Aprati | Ho perso tutti i capelli in una notte

“Mi sono alzata una mattina e non avevo più un capello in testa. Mi sono guardata alla specchio e non mi sono riconosciuta: ‘Chi è questa perso na?’, ‘Cosa mi è successo?’. Nell’arco di tre giorni non avevo più un pelo su tutto il corpo : né ciglia e soprac ciglia . Uno shock. Da quel momento nulla è ... Continua a leggere>>

La malattia non dovrebbe mai essere una vergogna, eppure vi sono ancora troppi mali che si è costretti a nascondere per imbarazzo e pudore, relegati al segreto da pregiudizi e stigmi sociali. Contro quest’ultimi ha scelto di battersi Laura Aprati , giornalista che ha smesso di nascondersi, per ... Continua a leggere>>

