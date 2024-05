Concertone - Dargen D’Amico contro la Rai | Il concerto del Primo maggio va così bene che l’anno prossimo sarà sul Nove – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) «Mamma Rai siccome oggi è la festa dei lavoratori ricordiamo che la Rai fa un doppio lavoro: lavora per sé e per la concorrenza. Ilva benissimo a livello di ascolti ed è per questo che passerà sul». Queste le parole di, che sul palco del, davanti alle difficoltà tecniche date dal meteo, ha preso in giro viale Mazzini. Un invettiva che non è sfuggita ed è rimbalzata sui social diventando virale. L’artista dal palco del Circo Massimo ha poi dedicato il brano «a tutte le mamme e i papà che devono fare il doppio lavoro» con l’augurio che «si attui del tutto la Costituzione per i diritti sul lavoro». May 1, 2024 Leggi anche: ...