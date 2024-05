Vivo in sedia a rotelle | vi spiego perché Vannacci non ha offeso noi disabili

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Chi scrive é affetto da “tetra Paresi spastica” prenatale ed è costretto per tutta la vita su una. Essendo rimasto orfano di entrambi i genitori, sono stato adottato dai miei nonni paterni. Nel suo primo libro, il Generale Robertodedica un capitolo alla cosiddetta “famiglia tradizionale” ed é proprio nel nucleo familiare che possiamo trovare i nostri primi alleati o i nostri primi avversari. Mia nonna, fortunatamente, mi ha spiegato subito la diagnosi che mi riguardava, non dicendomi che non potevo camminare, ma semplicemente che avrei camminato in un modo diverso. Mi diceva sempre che ero uguale agli altri, l’unica “differenza” era che i miei problemi si vedevano a occhio nudo, mentre quelli degli altri no, ma c’erano comunque. La consapevolezza che mi è stata infusa dalla nonna mi ha permesso e mi permette ...