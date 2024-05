Eboli - domani dissequestro dei due pitbull

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 2 maggio 2024) Saranno dissequestratii dueche hanno aggredito ed ucciso Francesco Pio, bimbo di 13 mesi, a. Il responsabile dell’Asl veterinaria per il distretto–Battipaglia, Luigi Morena, nei giorni scorsi ha spiegato che inon saranno abbattuti mentre per loro si prospetta un lavoro piuttosto lungo con i comportamentisti prima che eventualmente possano essere messi in adozione anche se la decisione finale spetta ai magistrati. Segui ZON.IT su Google News.