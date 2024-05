Il conto è troppo alto | lite furiosa al ristorante - accoltellato il titolare

Un paese in festa e una scuola che lo acclama come un eroe. Ma lui, Raffaele, 14 anni, studente di terza media e già sindaco del Consiglio comunale dei Ragazzi di Panicale, non si sente un Superman. "Eroe? È troppo. Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi altra persona se si fosse trovata al ...

Continua a leggere>>